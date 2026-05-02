Nella città di Napoli, i Carabinieri hanno effettuato un intervento che ha portato all’identificazione di circa 200 persone e alla denuncia di 13 individui. L’operazione ha riguardato diverse zone, tra movida e periferie, con controlli su parcheggiatori abusivi, situazioni di lavoro nero, armi e irregolarità nelle condizioni igienico-sanitarie. Sono stati inoltre sequestrati alcuni materiali e applicate sanzioni amministrative.

200 persone identificate e 13 denunciate: nel mirino parcheggiatori abusivi, lavoro nero, armi e irregolarità igienico-sanitarie. Controlli dei Carabinieri in città, dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai “Baretti” di Chiaia. Il bilancio complessivo parla di 200 persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga Due gli imprenditori che risponderanno di lavoro in nero. Un 44enne dovrà giustificare l’impiego del figlio minorenne nella sua attività lavorativa. Sette in tutto i parcheggiatori abusivi denunciati. Tra questi un 67enne e sei napoletani già sanzionati in precedenza per la stessa condotta.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz dei Carabinieri a Napoli: raffica di denunce, sequestri e sanzioni tra movida e periferie

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