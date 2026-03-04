Romano blitz antidroga ai Cappuccini | sequestrati hashish e cocaina

Lunedì 2 marzo, la polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale ha effettuato un blitz nel quartiere dei Cappuccini, sequestrando 22,3 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 927 euro in contanti. Durante l’operazione è stato denunciato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato alla confisca di droga e denaro nel corso dell’attività di controllo.

Romano. È di 22,3 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 927 euro in contanti il bilancio dell’operazione della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale nel quartiere dei Cappuccini che si è conclusa lunedì 2 marzo con la denuncia di un uomo per spaccio. Intorno alle 15.15, un’autopattuglia in servizio di monitoraggio ha notato un uomo in bicicletta che, alla vista degli agenti, ha cambiato direzione nel tentativo di sottrarsi al controllo. Fermato immediatamente, l’uomo ha cercato di liberarsi di alcuni involucri lanciandoli in un giardino privato. La perquisizione personale ha confermato il rinvenimento della sostanza stupefacente e del denaro in contanti, oltre a un bilancino digitale di precisione, strumento tipicamente usato per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

