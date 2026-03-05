Da Tor Bella Monaca a Ostia maxi-blitz dei carabinieri | oltre 20 arresti

I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno avviato un maxi-blitz che ha coinvolto diverse zone della provincia, tra cui Tor Bella Monaca e Ostia. Durante l’operazione, sono stati effettuati controlli capillari e sono stati arrestati oltre 20 persone. L’intervento ha interessato un ampio territorio e ha visto coinvolti numerosi militari impegnati in vari servizi di controllo e perquisizione.

Ostia, 5 febbraio 2026 – Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto un servizio massivo di controllo del territorio su tutta la provincia. Le principali zone finite sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri sono state la Stazione Termini, il quartiere Tor Bella Monaca alla periferia est, il Quarticciolo, i quartieri Aurelio e Monteverde Nuovo, oltre a piazza Gasparri a Ostia per l’area del litorale. Le attività sono state condotte con il supporto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare. Le operazioni, che hanno visto impegnati i Carabinieri dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia, d’intesa con la Procura di Roma, hanno portato all’arresto di 21 persone, e alla denuncia a piede libero di altre 22 persone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Blitz da Tor Bella Monaca a Tivoli: dallo spaccio alla violenza domestica, 10 arrestiRoma, 2 febbraio 2026 – Dieci arresti in poche ore sono il risultato di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia di...

Roma. Pressione costante dei Carabinieri tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio. Il bilancio è di 7 arresti e 12 denunceCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno svolto un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla...

Il progetto Territori a Disoccupazione Zero, nell'ambito dei Piani Urbani Integrati, prosegue il suo percorso. Dopo Tor Bella Monaca arriva a Corviale, dove martedì 4 marzo si terrà l’appuntamento pubblico di presentazione dell’iniziativa. Info ow.ly/I16t50Y x.com