Giancarlo Tei arrestato in Senegal È considerato il capo di una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca

Latitante dal 2024. È stato fermato in Senegal, a quanto apprende l’Adnkronos, Giancarlo Tei, detto "Lallo" e ritenuto dagli inquirenti a capo di una delle più redditizie piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, a Roma est. Il suo nome compare in numerose indagini dei pm romani e, dal settembre.🔗 Leggi su Romatoday.it

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