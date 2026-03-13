Scatta la scintilla durante Sanremo tra Belen e un inviato di Striscia ecco chi è come e quando

Durante il festival di Sanremo, si è verificato un episodio tra Belen e un inviato di Striscia la Notizia. La showgirl è stata avvistata a Genova nel fine settimana, e secondo alcune fonti avrebbe incontrato Vittorio Brumotti in quella occasione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei giornalisti di gossip, che hanno iniziato a speculare sui motivi di quell’incontro.

In questi giorni molti esperti di gossip si chiedevano il motivo per cui Belen avesse passato un weekend a Genova e secondo una fonte di Deianira Marzano in quell’occasione si sarebbe vista proprio con Vittorio Brumotti. Stando a quanto riferito, lei e l’ex inviato di Striscia La Notizia erano già stati visti a Sanremo. “Erano molto in sintonia, cercavano il contatto fisico, soprattutto lei”, spiega la Marzano. E il weekend successivo la showgirl sarebbe tornata in Liguria proprio per incontrarlo. Belen e Brumotti, quando è iniziato tutto?. Secondo la ricostruzione che circola online, i primi segnali di complicità sarebbero emersi durante la settimana del Festival di Sanremo 2026, tra un impegno e l’altro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Belen e Vittorio Brumotti, tutta la verità sul flirt: insieme a Genova, di ritorno da Sanremo; la scintilla in un'intervistaUna coppia che, fino a pochi giorni fa, sarebbe sembrata improbabile anche solo da immaginare.

