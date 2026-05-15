La truffa delle finte sordomute smascherata dall’inviato di Striscia | logo disabili e associazione fantasma Due condanne
Un'inchiesta condotta dall'inviato di un programma televisivo ha portato alla luce una truffa riguardante un'associazione che si dichiarava impegnata a favore delle persone con disabilità. Gli indagati utilizzavano un foglio stampato, gesti muti e sguardi supplici per convincere i passanti a donare, presentando documenti con loghi e firme ufficiali. La tecnica prevedeva l’approccio a volto scoperto e l’uso di un linguaggio visivo per fingere un’attività benefica. Due persone sono state condannate in seguito alle indagini.
SENIGALLIA - Bastava un foglio stampato, qualche gesto muto e uno sguardo supplichevole. La tecnica era rodatissima: avvicinarsi ai passanti, mostrare un documento con loghi e firme dall’aria ufficiale e chiedere, a gesti, da persone che non possono parlare, una donazione per aprire “un centro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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