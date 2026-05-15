La truffa delle finte sordomute smascherata dall’inviato di Striscia | logo disabili e associazione fantasma Due condanne

Un'inchiesta condotta dall'inviato di un programma televisivo ha portato alla luce una truffa riguardante un'associazione che si dichiarava impegnata a favore delle persone con disabilità. Gli indagati utilizzavano un foglio stampato, gesti muti e sguardi supplici per convincere i passanti a donare, presentando documenti con loghi e firme ufficiali. La tecnica prevedeva l’approccio a volto scoperto e l’uso di un linguaggio visivo per fingere un’attività benefica. Due persone sono state condannate in seguito alle indagini.

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SENIGALLIA - Bastava un foglio stampato, qualche gesto muto e uno sguardo supplichevole. La tecnica era rodatissima: avvicinarsi ai passanti, mostrare un documento con loghi e firme dall’aria ufficiale e chiedere, a gesti, da persone che non possono parlare, una donazione per aprire “un centro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como, blitz sul lungolago: smascherata la truffa delle campanelleNel pomeriggio del 19 aprile, la polizia locale ha interrotto un’attività di gioco d’azzardo illegale sul lungolago Mafalda di Savoia a Como. Truffa broker: 85mila euro rubati, due arrestati e la rete smascherataDue persone sono state formalmente denunciate dalla polizia postale di Genova per aver svuotato i conti correnti delle vittime tramite brokeraggi... Finte sordomute smascherate da Brumotti, due condannate ad AnconaSi fingevano sordomute e mostravano ai passanti volantini di una presunta associazione per disabili per raccogliere offerte. Il tentativo di raggiro si è interrotto davanti a Vittorio Brumotti, inviat ... ansa.it Finte sordomute smascherate da Vittorio Brumotti di Striscia: due donne condannate, per loro pure una multa salataLa truffa più odiosa. Fingevano di non poter parlare né sentire per convincere i passanti a donare denaro a una presunta associazione ... msn.com