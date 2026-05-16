Un difensore ha recentemente dichiarato che il campionato italiano rappresenta ancora il contesto più adatto per migliorare le proprie competenze. In un'intervista, ha affermato che il livello di competizione e l’esperienza offerta dal calcio italiano sono fondamentali per la crescita professionale di un difensore. Queste parole arrivano in un momento in cui molti atleti considerano le diverse leghe come opportunità di sviluppo, facendo riferimento alla qualità del torneo italiano come elemento distintivo.

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© Calcionews24.com - Bisseck: «Credo che il campionato italiano sia ancora il posto migliore per un difensore per imparare di più»

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