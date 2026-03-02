Dopo la partecipazione a Sanremo, l’artista rivolge un ringraziamento ai fan, sottolineando quanto apprezzi il loro sostegno. In un messaggio pubblicato su social media, esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e menziona anche un ringraziamento a un altro artista, con cui ha collaborato. L’artista conclude riconoscendo di avere ancora molto da imparare sia dal punto di vista artistico che umano.

Milano, 2 marzo 2026 – “Si torna a casa! Grazie per tutto l’affetto e il supporto di questi giorni”. È un messaggio breve quello scritto da Fedez sul suo profilo Instagram, il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, ma accompagnato da una carrellata di fotografie che esprimono molto più di mille parole. Gli scatti immortalano alcuni tra i momenti più importanti dell’esperienza vissuta insieme a Marco Masini: dal premio Sergio Bardotti alla terrazza affacciata su una folla di fan, fino ai fiori regalati dalla fidanzata Giulia Honegger. I due cantanti hanno partecipato alla kermesse canora con il brano ‘Male necessario’ e, anche se si sono piazzati “solo” al quinto posto, hanno ricevuto il premio Sergio Bardotti per miglior testo e si trovano ora in vetta alle classifiche Spotify. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fedez dopo Sanremo, il “grazie” ai fan. E a Masini: “Ho ancora tanto da imparare sotto ogni punto di vista, sia artistico che umano”

Sanremo 2026, i pronostici dei fan: "Sal da Vinci, Brancale, Fedez-Masini"Si respira l’atmosfera delle grandi occasioni intorno all’Ariston, stasera, in vista della finalissima del Festival di Sanremo.

Fedez: Ho sempre sentito il peso di questo palco, grazie a Masini ho imparato a non subirlo – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 “Io sono rimasto veramente scioccato della calma serafica che Marco ha dietro le quinte e per osmosi è...

Sanremo 2026, Fiorello sicuro: «Fedez e Masini vincono e vi dico chi arriva sul podio»

Approfondimenti e contenuti su Fedez dopo.

Temi più discussi: Fedez e Marco Masini, a Sanremo 2026 con la canzone Male necessario; Fedez e Masini a Sanremo: il nostro male necessario, una condanna; Significato della canzone di Fedez e Marco Masini: Male necessario a Sanremo 2026; Il pagellone dopo le prove. Bene Fedez-Masini e Meta.

Fedez e Masini, i grandi sconfitti: il rebranding non fa centro a Sanremo 2026Dati per favoriti, chiudono al quinto posto dopo una settimana da protagonisti all’Ariston. Che cosa non ha funzionato? vanityfair.it

Chi vince Sanremo 2026 dopo le Cover: è lotta fra Da Vinci, Fedez & Masini e BrancaleStasera verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Dopo le prime quattro serate, i bookmaker e i siti di scommesse hanno stabilito chi, per loro, è il probabile trionfatore della 76a e ... iodonna.it

Dopo l’esibizione di “Male necessario” sul palco dell’Ariston tra Fedez e Giulia #chimagazine #fedez #giuliahonegger #sanremo2026 - facebook.com facebook

#Fedez e #Masini subito dopo la mezzanotte! #sanremo2026 #fantansaremo x.com