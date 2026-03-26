Elayna Black ha rivelato in un’intervista che, dopo aver lasciato la WWE, non aveva in programma di firmare con un’altra azienda. Ha aggiunto che ci è voluto del tempo e molta riflessione prima di decidere di unirsi alla TNA, che ha considerato il luogo più adatto per il suo percorso nel wrestling.

In una recente intervista a Lucha Libre Online, Black ha chiarito innanzitutto che, subito dopo aver lasciato la WWE, non pensava affatto di firmare un contratto altrove: “ Credo che ci sia voluto un po’ di tempo e molta riflessione. All’inizio, quando ho chiuso con la WWE, non volevo andare da nessuna parte “. Nel luglio del 2025, Black tramite i suoi social media ha fatto sapere a tutti che si sarebbe presa una pausa per motivi di salute mentale dopo essere stata rilasciata dalla WWE NXT come Cora Jade. pic.twitter.comUQ6teRbxFK — Elayna Black (@ElaynaBlack) July 21, 2025 Il ritorno sul ring, grazie alla TNA.. Il 28 gennaio, la TNA Wrestling ha pubblicato un video in cui si vede Black mentre firma il contratto con il presidente della TNA, Carlos Silva e il responsabile delle risorse umane Tommy Dreamer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Elayna Black: “Credo che ci sia voluto un po’ di tempo e molta riflessione, ma sentivo che la TNA fosse il posto giusto”

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