Bisseck alla Bild | Il mio sogno è il Mondiale con la Germania Yamal immarcabile Lautaro fondamentale
In un'intervista rilasciata alla Bild, il calciatore ha parlato della sua esperienza all’Inter, sottolineando i progressi fatti e le sfide incontrate nel calcio italiano. Ha descritto la crescita personale e professionale, menzionando alcuni degli attaccanti più complicati da affrontare. Tra i temi affrontati, ha espresso il desiderio di partecipare al Mondiale con la nazionale tedesca, oltre a commentare le caratteristiche di Yamal e Lautaro, definendoli giocatori di grande livello.
di Alberto Petrosilli Bisseck racconta la crescita all’Inter, il calcio italiano e gli attaccanti più difficili affrontati: le dichiarazioni del tedesco. Yann Bisseck si è ormai imposto come una delle pedine più affidabili della difesa dell’Inter. Il centrale tedesco, protagonista nella conquista di campionato e Coppa Italia, ha parlato in una lunga intervista concessa a Bild, soffermandosi sulla propria crescita in nerazzurro, sul sogno di vestire la maglia della Germania ai Mondiali e sulle difficoltà affrontate contro alcuni dei migliori attaccanti al mondo. Tra orgoglio, ambizioni e voglia di migliorarsi ancora, Bisseck ha ribadito quanto l’esperienza italiana abbia inciso sulla sua maturazione calcistica e personale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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