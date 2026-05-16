Bisseck alla Bild | Il mio sogno è il Mondiale con la Germania Yamal immarcabile Lautaro fondamentale

In un'intervista rilasciata alla Bild, il calciatore ha parlato della sua esperienza all’Inter, sottolineando i progressi fatti e le sfide incontrate nel calcio italiano. Ha descritto la crescita personale e professionale, menzionando alcuni degli attaccanti più complicati da affrontare. Tra i temi affrontati, ha espresso il desiderio di partecipare al Mondiale con la nazionale tedesca, oltre a commentare le caratteristiche di Yamal e Lautaro, definendoli giocatori di grande livello.

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di Alberto Petrosilli Bisseck racconta la crescita all’Inter, il calcio italiano e gli attaccanti più difficili affrontati: le dichiarazioni del tedesco. Yann Bisseck si è ormai imposto come una delle pedine più affidabili della difesa dell’Inter. Il centrale tedesco, protagonista nella conquista di campionato e Coppa Italia, ha parlato in una lunga intervista concessa a Bild, soffermandosi sulla propria crescita in nerazzurro, sul sogno di vestire la maglia della Germania ai Mondiali e sulle difficoltà affrontate contro alcuni dei migliori attaccanti al mondo. Tra orgoglio, ambizioni e voglia di migliorarsi ancora, Bisseck ha ribadito quanto l’esperienza italiana abbia inciso sulla sua maturazione calcistica e personale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck alla Bild: «Il mio sogno è il Mondiale con la Germania. Yamal immarcabile, Lautaro fondamentale» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lautaro Martinez: «Il mio sogno più grande è vincere la Champions League»in una conversazione live con i tifosi trasmessa sui canali della piattaforma, lautaro martínez ha fornito una panoramica diretta sul proprio ruolo... Leggi anche: Lautaro Martinez: “Il mio sogno è tornare al Racing Club”. Bisseck: Sogno il Mondiale. Più attenzione alla Premier, ma spero che quanto fatto all’Inter…Il difensore tedesco si racconta, dalla gioia per i trionfi con la maglia nerazzurra al desiderio di giocare con la sua Nazionale ... msn.com Inter, dalla Germania: Bisseck valuta l'addio per non perdere il MondialeManuel Akanji si è presentato in nerazzurro con un tale strapotere da oscurare quasi del tutto anche un compagno dalle indubbie qualità come Yann Bisseck. Circostanza che ad oggi rappresenta un grosso ... calciomercato.com