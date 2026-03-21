Lautaro Martinez ha dichiarato di desiderare di tornare al Racing Club, squadra in cui ha iniziato la sua carriera. L’attaccante, attualmente in forza a una squadra internazionale, ha espresso pubblicamente questa ambizione, spiegando che il suo obiettivo è riunirsi con il club argentino. La sua volontà di tornare al Racing Club è stata comunicata attraverso un’intervista recente.

"> Lautaro Martinez e il sogno di tornare a Racing Club. MILANO, ITALIA – 4 GENNAIO: Lautaro Martinez dell’FC Internazionale Milano celebra il suo secondo gol durante la partita di Serie A contro il Bologna FC 1909 allo Stadio Giuseppe Meazza il 4 gennaio 2026. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha espresso il suo desiderio di tornare al suo club di infanzia, il Racing Club, in Argentina, una volta concluso il suo percorso con i nerazzurri: “Ovviamente dipende da molte cose, ma il mio sogno è tornare”. Martinez ha trascorso gli ultimi otto anni della sua carriera a Milano, vestendo la maglia dell’Inter, dove ha realizzato 129 gol in 262 presenze di Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lautaro Martinez: “Il mio sogno è tornare al Racing Club”.

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