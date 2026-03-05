Lautaro Martinez | Il mio sogno più grande è vincere la Champions League

Durante una sessione live trasmessa sui canali ufficiali, Lautaro Martínez ha parlato con i tifosi e ha condiviso il suo sogno più grande, che è vincere la Champions League. Nel corso della conversazione, l’attaccante ha anche descritto il suo ruolo di capitano, offrendo un’idea chiara delle sue responsabilità e delle sue aspettative per il futuro.

in una conversazione live con i tifosi trasmessa sui canali della piattaforma, lautaro martínez ha fornito una panoramica diretta sul proprio ruolo di capitano, sulle ambizioni con l'Inter e sui momenti che hanno segnato la sua carriera. il racconto risulta dinamico, concreto e privato di pretese formali, offrendo al contempo una lettura chiara delle priorità sportive e personali che guidano il giocatore. ha ricordato momenti difficili legati a sfide personali, tra cui infortunio al metatarso e un problema alla caviglia durante i Mondiali. ha aggiunto che il recupero procede benissimo, con progressi che si susseguono giorno dopo giorno. ha descritto un legame profondo con i sostenitori, definito orgoglio interista.

