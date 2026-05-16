Bisognini dei cani nel centro storico | rispetto delle regole o multa

Nel cuore storico di Siena, patrimonio dell'umanità, si discute sulla presenza dei bisognini dei cani nelle strade e nelle piazze. La questione riguarda sia il rispetto delle regole che l’eventualità di sanzioni per chi non le segue. Le autorità locali monitorano la situazione, mentre i proprietari di animali sono invitati a mantenere puliti gli spazi pubblici. La gestione di questa problematica coinvolge l’equilibrio tra tutela del patrimonio e libertà dei cittadini di portare i propri animali.

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Il centro storico di Siena, sito Unesco, con i suoi monumenti e i palazzi antichi, non può essere ’sfregiato’ dai bisogni dei cani. Che segnano le mura, a volte in clamorosa sequenza. Oppure trasformano le vie in piccole pozze giallastre. Esisteva già un’ordinanza del sindaco datata 3 agosto 2023 che dettava i comportamenti corretti da tenere. In primis togliere e mettere negli appositi sacchetti le feci dei propri animali "a tutela della salute, dell’igiene e del decoro cittadino". Molti, vedendo l’ordinanza dirigenziale (non sindacale, badate bene) fresca di pubblicazione all’albo pretorio del Comune hanno pensato ad un giro di vite. Stante anche le continue lamentele per il comportamento incivile tenuto da molti proprietari di cani nel centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bisognini dei cani nel centro storico: rispetto delle regole o multa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestriNelle scorse ore nuova vasta operazione di controllo e prevenzione della Polizia nel centro storico. Leggi anche: Giganti buoni in passeggiata: in centro storico arriva il raduno dei cani Terranova Bisognini dei cani nel centro storico: rispetto delle regole o multaIl centro storico di Siena, sito Unesco, con i suoi monumenti e i palazzi antichi, non può essere ’sfregiato’ dai bisogni dei cani. Che segnano le mura, a volte in clamorosa sequenza. Oppure ... lanazione.it Il piano anti-degrado. Vetrine abbandonate e bisogni dei cani. Si muove il ComuneNon solo l’annunciato (e atteso dallo scorso autunno) giro di vite nei confronti dei padroni di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro animali. Nel pacchetto di provvedimenti al vaglio della ... ilrestodelcarlino.it