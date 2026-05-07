Giganti buoni in passeggiata | in centro storico arriva il raduno dei cani Terranova
A Rimini si tiene il 32esimo raduno nazionale dei cani di razza Terranova, organizzato da un gruppo di appassionati. L'evento si svolge nel centro storico della città, attirando proprietari e appassionati provenienti da diverse regioni. L'iniziativa nasce circa 18 anni fa, quando alcuni appassionati si sono incontrati online per condividere esperienze e informazioni sui loro cani. La manifestazione prevede passeggiate e incontri tra proprietari di questa razza.
Rimini è stata scelta per il 32esimo raduno nazionale cani di Terranova. Così Isabella Cardea, organizzatrice dell'evento, ricorda la nascita di questa iniziativa: “Siamo nati più o meno 18 anni fa quando alcuni di noi si sono ritrovati su un forum dove ci scambiavamo opinioni sui nostri amici a.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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