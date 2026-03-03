Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico denunce e sequestri

Nelle ultime ore la Polizia ha effettuato controlli approfonditi nel centro storico utilizzando pattuglie a piedi e unità cinofile. Durante l'operazione sono state identificate diverse persone, con alcune denunciate e sostanze stupefacenti sequestrate. Le attività sono state mirate a contrastare reati predatori e lo spaccio di droga nella zona. Nessun dettaglio sui numeri delle denunce o sui sequestri effettuati.

Nelle scorse ore nuova vasta operazione di controllo e prevenzione della Polizia nel centro storico. Per contrastare e reprimere i reati predatori, e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati effettuati controlli capillari con pattuglie a piedi e unità cinofile. Le operazioni hanno coinvolto le zone di Prè, Vico Largo, Via Gramsci, via Prè, via del Campo e i vicoli adiacenti fino ad arrivare alla Darsena e a Calata Vignoso. Durante il servizio il cane antidroga Constantin ha segnalato qualcosa nei pressi di un portone in Vico del Campo, risultato poi trattarsi di 76 grammi di cannabis. Successivamente in Calata Vignoso sono stati controllati due cittadini senegalesi di 37 e 31 anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

