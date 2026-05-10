Ferrara il sindaco e l' assessora si schiantano in auto | incidente e alcoltest lei si dimette

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio si è verificato un incidente a Ferrara che ha coinvolto il sindaco e l'assessora del Comune. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada nel tardo pomeriggio a Porcara, frazione di Sermide, ed è finita ribaltata contro un palo. Dopo l'incidente, è stato eseguito un test dell'alcol, che ha portato alle dimissioni della assessora. La vicenda ha suscitato polemiche nella comunità locale.

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Incidente con coda di polemiche a Ferrara. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di lunedì 4 maggio quando un'auto è finita fuori strada all'altezza di Porcara, una frazione del Comune di Sermide (Mantova), e si è poi ribaltata su un lato sbattendo infine contro un palo. Una non-notizia rimasta.🔗 Leggi su Today.it

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