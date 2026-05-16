Birrifici artigianali umbri protagonisti a UBeer 2026

Dal 22 al 24 maggio si svolgerà a Perugia la terza edizione di “UBeer”, il festival dedicato alla birra artigianale. La manifestazione si terrà presso il Barton Park e vedrà la partecipazione di diciannove birrifici provenienti dalla regione. L’evento offre un’occasione per conoscere le produzioni locali e degustare diverse varietà di birra artigianale. La tre giorni si propone come punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.

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