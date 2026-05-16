Birrifici artigianali umbri protagonisti a UBeer 2026
Dal 22 al 24 maggio si svolgerà a Perugia la terza edizione di “UBeer”, il festival dedicato alla birra artigianale. La manifestazione si terrà presso il Barton Park e vedrà la partecipazione di diciannove birrifici provenienti dalla regione. L’evento offre un’occasione per conoscere le produzioni locali e degustare diverse varietà di birra artigianale. La tre giorni si propone come punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.
Diciannove birrifici umbri protagonisti della terza edizione di “UBeer”, il festival gastronomico di riferimento per il mondo della birra artigianale umbra che si terrà dal 22 al 24 maggio al Barton Park a Perugia.Il programma della manifestazione è stato svelato durante un evento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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