VIDEO Legge ottocentenario francescano Anci | Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell' esperienza di Francesco

Federico Gori, presidente di Anci Umbria, ha discusso dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale dedicata all'ottocentenario francescano. In un video, ha sottolineato il ruolo dei comuni umbri nella valorizzazione dell’esperienza francescana e ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra enti locali per promuovere iniziative legate a questa ricorrenza.