VIDEO Legge ottocentenario francescano Anci | Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell' esperienza di Francesco
Federico Gori, presidente di Anci Umbria, ha discusso dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale dedicata all'ottocentenario francescano. In un video, ha sottolineato il ruolo dei comuni umbri nella valorizzazione dell’esperienza francescana e ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra enti locali per promuovere iniziative legate a questa ricorrenza.
Intervista a Federico Gori, presidente di Anci Umbria, sull'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale sull'ottocentenario francescano. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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