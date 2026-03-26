VIDEO Legge ottocentenario francescano Anci | Comuni umbri protagonisti nella valorizzazione dell' esperienza di Francesco

Da perugiatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Gori, presidente di Anci Umbria, ha discusso dell'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale dedicata all'ottocentenario francescano. In un video, ha sottolineato il ruolo dei comuni umbri nella valorizzazione dell’esperienza francescana e ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra enti locali per promuovere iniziative legate a questa ricorrenza.

Intervista a Federico Gori, presidente di Anci Umbria, sull'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale sull'ottocentenario francescano. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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