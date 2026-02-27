Migliore birra artigianale dell' anno Verona sul podio con 3 birrifici
Il Veneto si conferma una delle regioni leader nel panorama brassicolo nazionale, chiudendo la XXI edizione di "Birra dell’Anno" con un bottino di ben 17 riconoscimenti complessivi. In questo scenario di eccellenza, i birrifici del territorio veronese hanno giocato un ruolo da protagonisti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Verona celebra la birra artigianale: tre birrifici premiati a Rimini, trionfo veneto con 17 riconoscimenti.Verona sul Podio della Birra Artigianale Italiana: Tre Birrifici Premiati a Rimini Verona e il Veneto celebrano un trionfo nel panorama brassicolo...
Migliore birra artigianale dell'anno, Verona sul podio con 3 birrificiMigliore Birrificio dell'anno l'umbro Birra dell’Eremo, ha conquistato quattro medaglie d’oro con Idioteque, premiata tra le Ipa speciali; Tuka, risultata la migliore tra le New England IPA; Doe ... veronasera.it
Birra dell’anno 2026, pioggia di medaglie per la ToscanaSi è svolta a Rimini, nell’ambito di Beer&Food Attraction, la premiazione del concorso di Unionbirrai Birra dell'anno 2026. intoscana.it
