Maser celebra la ciliegia | tra Villa e tradizioni il programma 2026

Il comune di Maser si prepara a celebrare la ciliegia con un evento che si svolgerà all’interno di Villa di Maser il 24 maggio 2026. La manifestazione prevede diverse attività legate alle tradizioni locali e alla cultura agricola della zona, con particolare attenzione alla produzione di ciliegie. L’evento coinvolge anche il marchio De, che parteciperà alle iniziative previste nel programma. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sull’impatto che avranno sull’identità del territorio.

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? Domande chiave Cosa accadrà tra le mura di Villa di Maser il 24 maggio?. Come influenzerà il marchio De.Co. l'economia dei produttori locali?. Chi parteciperà alle premiazioni dedicate all'olio EVO il 30 maggio?. Perché il coinvolgimento dei giovani è vitale per queste tradizioni?.? In Breve Programma dal 24 maggio con evento ’ndar par Cantine in Villa di Maser.. Sabato 30 maggio convegno olio EVO e premiazioni 14° concorso locale.. Sabato sera ore 19.00 concerto Banda a Scuola nel quartiere Saggio.. Domenica 31 maggio sfilata associazioni e apertura stand enogastronomici a mezzogiorno.. Dal 24 al 31 maggio 2026 Maser ospiterà la 34ª Mostra della Ciliegia De. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maser celebra la ciliegia: tra Villa e tradizioni, il programma 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COLOMBIE : Un voyage inattendu en Amérique latine | Destination Francophonie Sullo stesso argomento Civitella Casanova celebra la Pentecoste 2026 tra funzioni religiose e il concerto di Manuela VillaTre giorni di intensa devozione popolare, eventi religiosi di straordinario valore spirituale e grandi appuntamenti musicali animeranno Civitella... Civitella, un maggio tra fede e tradizioni: il programma completo? Cosa scoprirai Quando inizierà il pellegrinaggio verso Sant’Ellero per dare il via alle feste? Quali attività coinvolgeranno i giovani durante il...