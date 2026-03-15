Bimbo trapiantato in 100 al Monaldi esprimono solidarietà a Guido Oppido

Questa mattina circa cento genitori, accompagnati dai loro figli, si sono radunati davanti al Monaldi in un sit-in. La protesta è stata organizzata per esprimere solidarietà a Guido Oppido, coinvolto in una situazione legale. I partecipanti hanno manifestato la loro preoccupazione per il futuro dei bambini e hanno mostrato vicinanza alla persona coinvolta. La manifestazione è durata diverse ore e si è conclusa nel pomeriggio.

Questa mattina circa un centinaio di genitori, accompagnati dai propri figli e preoccupati per il loro futuro, si sono riuniti in un sit-in davanti al Monaldi. Alcuni indossavano una maglietta bianca con un cuore rosso, simbolo della manifestazione, organizzata per chiedere la fine di quella che definiscono una vera e propria gogna mediatica contro il cardiochirurgo Guido Oppido. Gaia, Gabriele, Michele, Karol, Gioia e tanti altri legati da una stessa esperienza: tutti sono stati sottoposti a un intervento chirurgico che ha salvato loro la vita grazie a Oppido. Le loro fotografie, in alcuni casi mentre sono tra le braccia del medico, sono state mostrate davanti alla struttura napoletana dai genitori che hanno voluto manifestare ancora una volta la loro vicinanza al primario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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