Bimbo trapiantato al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido Oppido

Un gruppo di cinque bambini, Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia, si è riunito al Monaldi per mostrare solidarietà a Guido Oppido, il cardiochirurgo che li ha sottoposti a intervento. Tutti e cinque sono stati operati e salvati grazie alle sue cure. La loro presenza è stata organizzata per esprimere gratitudine e vicinanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiamano Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia e hanno tutti una cosa in comune: sono stati operati e salvati dal cardiochirurgo Guido Oppido. Le loro foto, anche in braccio a quel medico, oggi sono state esposte davanti all’ ospedale Monaldi di Napoli dai loro genitori che, ancora una volta, esprimono solidarietà al primario coinvolto con altri sei colleghi nella triste vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e quattro mesi morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. Stamattina, un centinaio di papà e mamme con i loro bambini, preoccupati per il futuro dei loro figli, alcuni indossando una maglietta bianca con un cuore rosso, hanno voluto essere presenti a questo sit- in anche per chiedere che venga messa fine alla gogna mediatica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido Oppido Articoli correlati Bimbo col cuore bruciato, Guido Oppido sospeso non collabora e cresce la tensione al MonaldiMentre vanno avanti le indagini sul caso del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio dopo un lungo calvario, cresce la... Bimbo col cuore bruciato, la madre risponde al chirurgo Guido Oppido: "L'unica vittima è mio figlio"Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, ormai tristemente noto come il bimbo col cuore bruciato, ha risposto a quanto dichiarato dal chirurgo Guido... Una raccolta di contenuti su Guido Oppido Temi più discussi: Trapianto fallito su Domenico, i genitori di 186 bimbi affetti da cardiopatia: Gogna mediatica contro Oppido; Bimbo col cuore bruciato, lettera dei colleghi contro Guido Oppido per il clima pesante in sala operatoria; Caso del cuore trapiantato al Monaldi, il chirurgo Oppido rompe il silenzio; Domenico Caliendo, nuove ombre sul trapianto: L'errore di un anestesista a Bolzano ha compromesso il cuore. E 186 genitori difendono... Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido OppidoSi chiamano Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia e hanno tutti una cosa in comune: sono stati operati e salvati dal cardiochirurgo Guido Oppido. (ANSA) ... ansa.it Oppido non si tocca, al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo: sono le famiglie dei trapiantati di cuoreManifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico: Ha ... fanpage.it All'ospedale Monaldi di Napoli manifestazione con centinaia di persone questa mattina a sostegno del cardiochirurgo Guido Oppido, il primario del reparto di trapianti pediatrici che ha operato il piccolo Domenico il 23 dicembre scorso "Oppido non si tocca" si facebook