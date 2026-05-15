Durante una gita scolastica a Trieste, alcuni studenti di una scuola vicentina sono stati coinvolti nella distribuzione dei pasti ai migranti presenti nella città. I bambini hanno partecipato all’attività indossando scarpe spaiate e con i vestiti bagnati, nel tentativo di immedesimarsi nelle condizioni di chi vive situazioni di difficoltà. L’esperienza si è svolta in un contesto di contatto diretto con persone provenienti da altri paesi, offrendo ai giovani un’idea concreta delle difficoltà affrontate da chi arriva in Italia.

In gita scolastica a contatto coi migranti: è questa l’esperienza di una scolaresca vicentina, che ha fatto il viaggio d'istruzione a Trieste. “Se quanto emerso fosse confermato, saremmo davanti a un episodio estremamente grave. La scuola deve formare cittadini liberi e consapevoli, non esporre bambini a messaggi politicamente orientati, ideologici o peggio diseducativi come l'idea che le forze dell'ordine siano un ostacolo da eludere”, ha dichiarato il deputato di Fdi Silvio Giovine, in merito alla vicenda che sta alimentando le polemiche. Nello specifico, pare che i piccoli delle quinte classi della scuola elementare di Marostica siano stati coinvolti in un turno di distribuzione di cibo e abiti ai migranti in piazza Libertà a Trieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, bimbi di una scuola coinvolti nella distribuzione dei pasti a Trieste: “Scalzi e bagnati per immedesimarsi”

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