Trieste bambini delle elementari bendati scalzi e bagnati per ‘sentirsi’ come i clandestini

A Trieste sono state diffuse immagini che mostrano bambini delle scuole elementari bendati, scalzi e con abiti bagnati, mentre vengono fatti camminare sui sassi dalle insegnanti. Le fotografie hanno suscitato reazioni di sdegno tra genitori e cittadini, che considerano l’episodio inaccettabile. Le autorità scolastiche stanno indagando sulla vicenda, che ha acceso un dibattito sulla pratiche educative adottate nelle scuole. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito alle motivazioni di queste azioni.

“Da Trieste arrivano immagini vergognose di bambini costretti dalle maestre a camminare scalzi sui sassi per ‘sentirsi’ come migranti clandestini” “Scene inaudite che non pensavamo di dover mai commentare: le maestre di questa scuola elementare di Marostica (Vi), hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello a questi piccoli!”, così l’europarlamentare della Lega Anna Cisint e il Senatore Dreosto. “Prima – proseguono Cisint e Dreosto – hanno simulato a scuola la rotta balcanica, portando dei bambini a camminare scalzi, bagnati e bendati sui sassi. Dopo, evidentemente non contente, li hanno portati a Trieste, in piazza Libertà, in mezzo ai clandestini, dove solo pochi giorni fa, tra l’altro è accaduto l’ennesimo gravissimo fatto di sangue tar extracomunitari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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