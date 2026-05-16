Bimba travolta davanti casa | retromarcia fatale indagini aperte nel Tarantino dai carabinieri

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, quando una bambina è stata investita da un veicolo durante una manovra di retromarcia. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, il suo arrivo in ospedale si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La strada si trova vicino a un’abitazione, dove si è verificato il tragico evento.

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