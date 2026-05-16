Bimba travolta davanti casa | retromarcia fatale indagini aperte nel Tarantino dai carabinieri
Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, quando una bambina è stata investita da un veicolo durante una manovra di retromarcia. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, il suo arrivo in ospedale si è rivelato inutile. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La strada si trova vicino a un’abitazione, dove si è verificato il tragico evento.
Taranto - La piccola è stata investita durante una manovra serale a San Marzano di San Giuseppe: soccorsi immediati, ma l’arrivo in ospedale è stato vano purtroppo. Una bambina di due anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto in retromarcia davanti alla propria abitazione. La tragedia si è consumata nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove la piccola si trovava nei pressi della casa dei genitori al momento dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’investimento sarebbe avvenuto intorno alle 21.30. Un veicolo, durante una manovra all’indietro, avrebbe colpito la bambina, provocandole ferite gravissime. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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