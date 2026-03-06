Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia fermato dai carabinieri | indagini in corso

Un uomo di 62 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver fatto esplodere una bomba davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno arrestato il sospettato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

I carabinieri hanno rintracciato in tempi record un 62enne per l'esplosione di un ordigno davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia. Indagini in corso, da chiarire il movente. Boato nella notte ad Acilia: bomba distrugge un bar. Fermato un 62enne in fuga. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. In passato nel quartiere c'erano stati altri fatti simili. Distrutto un bar di Acilia: esplode una bomba nel pieno della notte. Il Primo Coffee Shop della località alle porte di Roma ha subito un attacco intorno alle 3 di mattina. Non si può escludere nessuna pista fra cui quella della criminalità organizzata, del riciclaggio.