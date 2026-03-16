Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale I genitori | Diteci la verità

La Procura di Rimini ha avviato un’indagine sulla morte di una bambina di 4 anni, avvenuta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori chiedono spiegazioni e vogliono conoscere la verità sulle circostanze del decesso, che sembra inspiegabile. Nelle prossime ore sarà eseguita un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La Procura di Rimini indaga sulla morte di una bimba di 4 anni. Disposta nelle prossime ore l’autopsia per chiarire le cause del decesso all'apparenza inspiegabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Muore bimba di 4 anni, era stata rimandata a casa. I genitori: “Diteci la verità” Muore bimba di 4 anni: era stata appena dimessa dall’Ospedale di RiminiUna grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. Una raccolta di contenuti su Bimba di 4 anni muore dopo essere stata... Temi più discussi: Muore bimba di 4 anni, era stata rimandata a casa. I genitori: Diteci la verità; Bimba con la febbre alta va in ospedale, ma la dimettono: muore il giorno dopo; A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvviso; Bimba di 4 anni muore poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale. Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori ai medici: Diteci la veritàLa Procura di Rimini indaga sulla morte di una bimba di 4 anni. Disposta nelle prossime ore l’autopsia per chiarire le cause del decesso all’apparenza inspiegabile. fanpage.it A Rimini bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale muore poche ore dopo, la febbre e il peggioramento improvvisoBimba di 4 anni muore a Rimini dopo le dimissioni dall'ospedale Infermi. Accertamenti e autopsia per chiarire il decesso dopo un malore ... virgilio.it + Sfugge alla mamma e viene travolta: gravissima bimba di 5 anni a Prato + - facebook.com facebook Rimini, muore bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale dopo un episodio di febbre alta #rimini x.com