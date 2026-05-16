Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez destinazione Madrid | l’Atletico vicino all’intesa finale Perché la Juventus non lo ha tenuto

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Gonzalez si trasferirà a Madrid con un biglietto di sola andata, mentre l’Atletico Madrid si avvicina a un accordo definitivo per la sua permanenza. La Juventus, che aveva avuto l’opportunità di trattenere l’attaccante argentino, sembra aver deciso di lasciarlo andare. Al momento non ci sono segnali di un possibile ritorno tra il giocatore e i bianconeri, e il trasferimento sembra ormai definito. La trattativa tra il club spagnolo e il giocatore sta procedendo senza ostacoli.

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