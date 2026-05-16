Biennale di Venezia il Padiglione Vaticano e la sua incredibile mostra invisibile
Alla Biennale di Venezia, il Padiglione Vaticano presenta una mostra che si distingue per il suo approccio: invece di mettere in mostra opere visibili, opta per un'esposizione invisibile. Questa scelta mira a ridurre l’impatto visivo per favorire l’ascolto e la riflessione. La mostra invita i visitatori a concentrare l’attenzione su elementi che non sono immediatamente percepibili, creando un’esperienza diversa rispetto alle esposizioni tradizionali. La scelta si inserisce nel contesto di una manifestazione incentrata sull’immagine e sulla visibilità.
Ed è davvero questa, forse, la forza più grande di un progetto che, rendendoti difficile fotografare e postare bulimicamente, ti costringe a fermarti, a concentrarti sull’invisibile, ad ascoltare. Perché è questo l’obiettivo principale di The Ear is the Eye of the Soul, la mostra del Padiglione della Santa Sede alla 61° edizione della Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Curato da Hans Ulrich Obrist e Ben Vickers, con la collaborazione dei Soundwalk Collective in qualità di artisti e direttori artistici, il Padiglione della Santa Sede occupa, insieme al Complesso sconsacrato di Santa Maria Ausiliatrice a Castello, già... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In a chaotic Venice Biennale, the Vatican pavilion seeks peace through sound
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