Biennale di Venezia il Padiglione Vaticano e la sua incredibile mostra invisibile

Alla Biennale di Venezia, il Padiglione Vaticano presenta una mostra che si distingue per il suo approccio: invece di mettere in mostra opere visibili, opta per un'esposizione invisibile. Questa scelta mira a ridurre l’impatto visivo per favorire l’ascolto e la riflessione. La mostra invita i visitatori a concentrare l’attenzione su elementi che non sono immediatamente percepibili, creando un’esperienza diversa rispetto alle esposizioni tradizionali. La scelta si inserisce nel contesto di una manifestazione incentrata sull’immagine e sulla visibilità.

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