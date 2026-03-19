Il Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale di Venezia è stato riqualificato grazie a un investimento di 31 milioni di euro provenienti dal Pnrr. La mostra della 61esima Esposizione internazionale d’arte, curata da Koyo Kouoh, presenta le opere di 111 artisti provenienti da diverse parti del mondo. L’apertura ufficiale coincide con la ripresa delle attività espositive nel nuovo spazio.

Il Padiglione Centrale dei Giardini della Biennale di Venezia si presenta da oggi totalmente trasformato, pronto a diventare il motore della 61esima Esposizione internazionale d’arte (9 maggio - 22 novembre). Dopo la presentazione ufficiale, il Padiglione si prepara, infatti, ad accogliere la mostra In Minor Keys - ideata da Koyo Kouoh, prima curatrice africana della Biennale Arte, morta nel maggio 2025 - con la presenza di 111 artisti. I lavori, iniziati nel dicembre 2024 e conclusi in soli 16 mesi, hanno portato a una riqualificazione, curata dalla Biennale di Venezia insieme a Comune e a Soprintendenza, che ha ridisegnato l’organismo architettonico dell’edificio con efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Biennale di Venezia, il Padiglione Centrale rinasce: 31 milioni dal Pnrr e 111 artisti per la mostra di Koyo Kouoh

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