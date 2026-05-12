alla biennale di venezia il padiglione svizzera presenta la mostra collettiva the unfinished business of living together il video di amicait

Alla Biennale di Venezia, il Padiglione svizzero ospita una mostra collettiva intitolata The Unfinished Business of Living Together. La mostra include un video realizzato da Amica.it. L’esposizione si concentra su temi legati alla convivenza e alle relazioni tra individui e comunità. L’allestimento si svolge in un’ampia area dedicata, con opere e installazioni di diversi artisti coinvolti nel progetto. La mostra rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

(askanews) – Il Padiglione svizzero alla Biennale d’Arte a Venezia presenta The Unfinished Business of Living Together, una mostra ideata dai curatori Gianmaria Andreetta e Luca Beeler insieme all’artista Nina Wakeford e realizzata in collaborazione con gli artisti Miriam Laura Leonardi, Lithic Alliance e Yul Tomatala. Il curatore Gianmaria Andreetta ha descritto ad askanews cosa troverà il visitatore: «Nel Padiglione svizzero quest’anno c’è una mostra collettiva. A partire dagli archivi della televisione svizzera abbiamo concepito questo padiglione come una specie di montaggio nello spazio dove l’architettura e lo spazio del video si incontrano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla Biennale di Venezia il Padiglione Svizzera presenta la mostra collettiva The Unfinished Business of Living Together. Il video di Amica.it

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