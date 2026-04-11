Grosseto si tinge di verde | fiori e solidarietà per la lotta oncologica

Grosseto si prepara a colorarsi di verde nei prossimi giorni, con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e sostenere la lotta contro il cancro. L’11 e il 12 aprile si terrà la ventiduesima edizione della Festa di Primavera, evento che coinvolge la città attraverso iniziative dedicate ai fiori e alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando cittadini e visitatori.

Il cuore di Grosseto si prepara a trasformarsi in un’area verde per celebrare la solidarietà durante l’11 e il 12 aprile, in occasione della ventiduesima edizione della Festa di Primavera. L’iniziativa, promossa dal Comitato per la Vita OdV, mira a raccogliere fondi per un obiettivo sanitario cruciale: l’acquisto di un sistema di allestimento manuale destinato alla preparazione dei farmaci chemioterapici presso l’ospedale locale. Un legame profondo tra memoria e sostegno alla sanità territoriale. Le piazze Dante e Duomo ospiteranno un giardino diffuso, dove centinaia di esemplari vegetali tipici delle zone limitrofe, messi a disposizione dalle realtà vivaistiche del territorio, decoreranno lo spazio ai piedi del monumento dedicato a Canapone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto si tinge di verde: fiori e solidarietà per la lotta oncologica Bologna si tinge di verde: 240 espositori ai Giardini MargheritaIl verde torna protagonista ai Giardini Margherita di Bologna con l’appuntamento Giardini&Terrazzi, una manifestazione che tra l’8 e il 10 maggio e... Via Oreno si tinge di verde: nasce il bosco per i nuovi natiUn nuovo polmone verde sta prendendo forma in via Oreno, dove i lavori per la creazione di un bosco urbano destinato ai più piccoli sono... Argomenti più discussi: Il Comune si tinge di arancione; Serie D, gir. E. Il Grosseto fa visita al Siena per il titolo: le parole di mister Paolo Indiani. La notte di Marina si tinge di rosso. Per la Red Night arriva la BandaoGROSSETO Marina di Grosseto festeggia con una serata tutta dedicata al colore rosso. Questa sera torna nella frazione grossetana un atteso appuntamento dell’estate maremmana, la Red Night di Marina di ... lanazione.it Il comune si tinge di arancioneIl Comune di Grosseto aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Meda – Movimento Europeo Diversamente Abili, per ... msn.com Siena-Grosseto, il viadotto "La Coscia" demolito con l'esplosivo. Ecco come cambia la viabilità... - facebook.com facebook Investimenti internazionali, nuova vita per il borgo immerso nella natura. Sarà un resort di lusso #Grosseto x.com