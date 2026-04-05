Secondo alcune fonti, Gravina potrebbe assumere un nuovo ruolo a breve termine. La notizia è stata diffusa da Criscitiello, che ha anche commentato la situazione legata a Ceferin. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità o i tempi di questa possibile nomina. La vicenda ha attirato l’attenzione nel settore sportivo e legale, lasciando aperti vari interrogativi sul futuro dell’ex presidente.

di Francesco Spagnolo Gravina potrebbe avere un nuovo incarico a breve. Ad annunciarlo è direttamente Criscitiello soffermando anche su Ceferin. Le sue parole. Il terremoto che sta scuotendo i piani alti del calcio italiano non accenna a placarsi, anzi, i toni si fanno via via più aspri man mano che il raggio d’azione delle polemiche si allarga oltre i confini nazionali. Al centro della tempesta resta la figura di Gabriele Gravina, il cui operato è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica più feroce. Nelle ultime ore, il fronte della contestazione ha deciso di alzare il tiro, colpendo non solo i vertici nostrani ma anche i sostenitori esteri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gravina, nuovo incarico per l’ex presidente della FIGC? Criscitiello non ha dubbi. Ecco quale ruolo potrebbe coprire

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