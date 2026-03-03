Idea Molina per il Milan in vista della prossima stagione | l’ex Udinese nel mirino | CM

Il Milan sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i nomi che circolano c'è anche quello di Nahuel Molina, attualmente all’Udinese. La società rossonera ha espresso interesse per il difensore e lo sta seguendo da vicino. La trattativa potrebbe portare a un possibile trasferimento nel prossimo mercato estivo.

Il Milan sta pensando ai possibili rinforzi in vista della prossima stagione e tra i vari nomi che circolano attorno all’ambiente rossonero c’è quello di Nahuel Molina. Il Milan punta Molina per la difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it Esterno destro con un passato in Serie A con la maglia dell’Udinese, l’argentino è in forza all’Atletico Madrid con un contratto in scadenza nel giugno del 2027 con i Colchoneros. Le trattative per il rinnovo del contratto procedono a rilento e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’esterno argentino potrebbe tornare nel nostro campionato per vestire la maglia del Milan. Molto apprezzato da Massimiliano Allegri, l’ex Udinese è in grado di giocare sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a tre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

