Berto | il successo di massa che la critica scolastica ha ignorato

Recentemente si è parlato di un autore che ha venduto oltre 325.000 copie dei suoi libri, ma che non ha ricevuto l’attenzione della critica ufficiale. Alcuni critici hanno accusato l’autore di dedicarsi troppo alle narrazioni personali, sostenendo che avrebbe dissipato il suo talento in questo modo. La sua opera ha riscosso un grande successo di pubblico, mentre la critica si è concentrata su altri aspetti, tralasciando questa figura letteraria.

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