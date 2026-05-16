Berto | il successo di massa che la critica scolastica ha ignorato
Recentemente si è parlato di un autore che ha venduto oltre 325.000 copie dei suoi libri, ma che non ha ricevuto l’attenzione della critica ufficiale. Alcuni critici hanno accusato l’autore di dedicarsi troppo alle narrazioni personali, sostenendo che avrebbe dissipato il suo talento in questo modo. La sua opera ha riscosso un grande successo di pubblico, mentre la critica si è concentrata su altri aspetti, tralasciando questa figura letteraria.
? Punti chiave Perché la critica ufficiale ha ignorato un autore da 325mila copie?. Chi ha accusato Berto di dissipare il suo talento in narrazioni personali?. Come ha vissuto l'autore il fallimento del regime nelle trincee africane?. Cosa ha rivelato il diario di guerra sulla vera natura del fascismo?.? In Breve Pasolini e Anna Banti criticarono il successo di Il male oscuro del 1964.. Carlo Emilio Gadda lodò nel 1965 la capacità di Berto di narrare la nevrosi.. L'esperienza bellica in Africa nel 1942 portò alla stesura di Guerra in camicia nera.. La prigionia in Texas tra il 1943 e il 1946 ispirò Le opere di Dio.. Giuseppe Berto, lo scrittore che ha venduto 325mila copie con Il male oscuro nel 1964, rimane una figura la cui eredità culturale non trova riscontro nei bilanci delle antologie scolastiche ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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