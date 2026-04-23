Send Help su Disney+ | il thriller di Sam Raimi che ha conquistato la critica

Dal 7 maggio, il thriller diretto da Sam Raimi e prodotto da 20th Century Studios sarà disponibile in streaming in Italia su Disney+. Il film, intitolato Send Help, sarà accessibile esclusivamente sulla piattaforma Disney+. Negli Stati Uniti, invece, sarà disponibile su Hulu. La pellicola è stata realizzata dall’autore di numerosi film di genere e ha ricevuto recensioni positive dalla critica.

Dal 7 maggio Send Help, il film targato 20th Century Studios diretto da Sam Raimi, sarà disponibile in streaming esclusiva su Disney+ in Italia, mentre negli Stati Uniti approderà su Hulu. Un titolo che ha già convinto critica e pubblico durante la sua uscita al cinema, e che ora è pronto a raggiungere un pubblico ancora più ampio. Non perdere Send Help: abbonati a Disney+ e scopri dal 7 maggio il survival thriller di Sam Raimi che ha già conquistato critica e pubblico. Il film ha debuttato negli Stati Uniti il 30 gennaio 2026 con première al TCL Chinese Theatre di Los Angeles il 21 gennaio e ha incassato 94 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni, confermandosi un successo commerciale oltre che critico.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Send Help su Disney+: il thriller di Sam Raimi che ha conquistato la critica Notizie correlate Leggi anche: Grazie a Send Help, ora Sam Raimi sa come sopravvivere su un'isola deserta “Send Help”: l'elogio della follia di Sam Raimi al Cinema La CompagniaFirenze, 23 febbraio 2026 - Tutto iniziò con una Super 8 comprata dal padre, in un piccolo sobborgo sui Grandi Laghi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cineguru Podcast: gli incassi del weekend e la CinemaCon 2026 vista da Las Vegas; Box Office 16-19 aprile Italia e USA: domina Super Mario. Send Help: il survival thriller di Sam Raimi arriva su Disney+ dal 7 maggioIl nuovo film di Sam Raimi, Send Help, debutta il 7 maggio su Disney+: un survival thriller con Rachel McAdams e Dylan O’Brien che mescola tensione e dark comedy. dtti.it Su Disney+ sta per arrivare uno dei thriller più apprezzati degli ultimi anniSe ve lo siete persi al cinema, tra pochi giorni potrete recuperare su Disney+ questo apprezzato e recente survival thriller ... bestmovie.it SEND HELP ti aspetta dal 7 Maggio su #DisneyPlus. - facebook.com facebook