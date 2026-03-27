La danza entra a scuola | successo per il progetto Quello che ci muove all’IC Severi di Arezzo già riconfermato per l’annualità scolastica 2026 27

Alla scuola dell'Istituto Comprensivo F. Severi di Arezzo è stato avviato il progetto Quello che ci muove, che coinvolge studenti di scuola primaria e secondaria. Il programma, dedicato alla danza, ha riscosso un successo tale da essere riconfermato anche per l’anno scolastico 202627, confermando la sua presenza all’interno dell’offerta formativa dell’istituto.

All’Istituto Comprensivo F. Severi di Arezzo la danza è diventata parte integrante dell’esperienza scolastica grazie a Quello che ci muove, il progetto dedicato agli studenti della primaria e della secondaria. Un’iniziativa – sostenuta dal bando “Per Chi Crea” promosso da SIAE e Ministero della Cultura e già menzione speciale al concorso nazionale Leone d’Argento per. L'articolo La danza entra a scuola: successo per il progetto Quello che ci muove all’I.C. Severi di Arezzo, già riconfermato per l’annualità scolastica 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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