Il discorso integrale di Sanchez con la riposta a Trump | La guerra riempie le tasche dei soliti pochi non ripetiamo gli errori del passato

Il discorso completo di Sanchez ha attirato l’attenzione, con una risposta diretta a Trump. Il leader spagnolo ha dichiarato che la posizione del paese si riassume in un semplice no alla guerra. Ha sottolineato che la guerra beneficia solo pochi e ha invitato a non ripetere gli errori del passato, senza entrare in dettagli o motivazioni.