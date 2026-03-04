Il discorso integrale di Sanchez con la riposta a Trump | La guerra riempie le tasche dei soliti pochi non ripetiamo gli errori del passato
Il discorso completo di Sanchez ha attirato l’attenzione, con una risposta diretta a Trump. Il leader spagnolo ha dichiarato che la posizione del paese si riassume in un semplice no alla guerra. Ha sottolineato che la guerra beneficia solo pochi e ha invitato a non ripetere gli errori del passato, senza entrare in dettagli o motivazioni.
“La posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra“. È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all’indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l’utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell’operazione israelo-statunitense contro l’Iran. Come sapete, sabato scorso gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, che ha risposto bombardando indiscriminatamente nove paesi della regione e una base britannica situata in uno stato europeo, a Cipro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Non ripetiamo gli errori dell'Iraq, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...
«Non ripetiamo gli errori dell'Iraq, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo le minacce alla Spagna«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...
Altri aggiornamenti su Il discorso integrale di Sanchez con la....
Temi più discussi: Infanzia, carceri, periferie: le altre emergenze in attesa del rimpasto; Il Palermo si ferma a Pescara. Rosa raggiunti e sconfitti dopo essere passati in vantaggio; Lumi e maghi, Attanasio indaga sul Settecento; Bereszynski da horror, Pohjanpalo una garanzia.
Il discorso integrale di Pedro Sánchez. No alla guerra in Iran, i grandi disastri dell'umanità cominciano cosìIl primo ministro spagnolo interviene in risposta a Donald Trump: Da questa guerra non nascerà un ordine internazionale più giusto, ... huffingtonpost.it
Iran: Sanchez, da Spagna 'no alla guerra!', contrari a questo disastro(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - No alla guerra!, ha risposto oggi il primo ministro socialista spagnolo Pedro Sanchez a Donald Trump, ... ilsole24ore.com
+++I CINQUE GOL DI JUANITO SANCHEZ CON LA MAGLIA DEL BRINDISI: GALATINA, BRILLA CAMPI, BISCEGLIE E NOVOLI (DOPPIETTA) LE SQUADRE "COLPITE" DALL'ATTACCANTE SPAGNOLO, DETERMINANTE NELL'ATTUALE PRIMATO DELLE " facebook
“Non si gioca alla roulette russa con il destino di milioni di persone!”. Sono le parole del premier spagnolo Pedro Sanchez in risposta alle dichiarazioni di Trump, che il giorno prima aveva definito la Spagna un alleato “terribile”, minacciando di tagliare i rapport x.com