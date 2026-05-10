L’editoria novarese a Torino | tutti gli appuntamenti di Interlinea al Salone del Libro
La casa editrice novarese Interlinea partecipa al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio. Durante l’evento, l’editore organizza diverse presentazioni, laboratori e introduce nuove pubblicazioni. La presenza si inserisce nel programma ufficiale del salone, che si svolge nella città piemontese in questa settimana. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono presso gli spazi dedicati alla casa editrice.
Anche la casa editrice novarese Interlinea sarà presente al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con un fitto calendario di presentazioni, laboratori e novità editoriali.Presso lo stand M69 del padiglione 2, l'editore novarese presenterà i nuovi cataloghi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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