L’editoria novarese a Torino | tutti gli appuntamenti di Interlinea al Salone del Libro

La casa editrice novarese Interlinea partecipa al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio. Durante l’evento, l’editore organizza diverse presentazioni, laboratori e introduce nuove pubblicazioni. La presenza si inserisce nel programma ufficiale del salone, che si svolge nella città piemontese in questa settimana. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico e si svolgono presso gli spazi dedicati alla casa editrice.

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