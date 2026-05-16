Bernardo Silva svela | Cerco una squadra dove poter continuare a competere Ho un’idea e una preferenza ma vedremo

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato di trasferimenti senza costi di cartellino, uno dei nomi più discussi è quello di un centrocampista portoghese. Il giocatore ha dichiarato di essere alla ricerca di una squadra in cui possa continuare a competere a livello elevato, pur senza rivelare dettagli precisi sulla sua preferenza attuale. La sua situazione sta attirando l’attenzione di diversi club interessati a inserirlo nelle proprie rose, mentre le trattative sembrano ancora in fase iniziale.

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© Calcionews24.com - Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo»
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