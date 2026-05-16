Nel mercato di trasferimenti senza costi di cartellino, uno dei nomi più discussi è quello di un centrocampista portoghese. Il giocatore ha dichiarato di essere alla ricerca di una squadra in cui possa continuare a competere a livello elevato, pur senza rivelare dettagli precisi sulla sua preferenza attuale. La sua situazione sta attirando l’attenzione di diversi club interessati a inserirlo nelle proprie rose, mentre le trattative sembrano ancora in fase iniziale.

Xabi Alonso dice sì al Chelsea: intesa definita! Adesso manca solo l’annuncio, tutti gli aggiornamenti Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Cherubini: «Alla Juve, il ruolo di direttore sportivo era più focalizzato sull’aspetto tecnico. Con il Parma invece.» Terremoto Liverpool: Salah attacca il gioco di Arne Slot prima dell’addio! Il durissimo messaggio social dell’egiziano Celtic campione di Scozia 202526: spezzato il sogno degli Hearts all’ultima curva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo»

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