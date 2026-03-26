Bernardo Silva depennata una squadra dal futuro del portoghese Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi

Una squadra ha deciso di escludere il nome di Bernardo Silva dal suo progetto per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il calciomercato continua a muoversi con diverse voci di mercato che coinvolgono il centrocampista portoghese. Al momento, non ci sono altri dettagli ufficiali sulle trattative o sulle alternative future del giocatore.

Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire McTominay salta l’allenamento con la Scozia. Le condizioni del centrocampista del Napoli e cosa filtra in questo momento Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Articoli correlati Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbiIl 2026 del Milan si apre con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: mettere al sicuro il gioiello più prezioso della... Bernardo Silva Juventus: il portoghese non giocherà in quella squadra l’anno prossimo! Smentite totali su quella pista, ecco il retroscenadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus: il fuoriclasse lusitano non giocherà in quella squadra l’anno prossimo! Smentite totali sulla... Altri aggiornamenti su Bernardo Silva Bernardo Silva, il talento portoghese non giocherà in quella squadra nella prossima stagione. Tutti i dettagli sul suo futuroBernardo Silva, il talento portoghese non giocherà in quella squadra nella prossima stagione. Tutti i dettagli sul suo futuro ... calcionews24.com Il Barcellona rinuncia a Bernardo Silva, Juve in vantaggio ma serve la ChampionsIl nome di Bernardo Silva sarà uno dei più caldi del prossimo calciomercato. Il talento portoghese ha deciso di chiudere la sua esperienza con il Manchester City ed è pronto a iniziare una nuova ... tuttojuve.com