Bernardo Silva nuovi contatti tra Comolli e l’agente | la Juve mette sul piatto un’offerta importante Ecco quando deciderà il portoghese

Nuovi contatti tra il rappresentante di Bernardo Silva e l’agente del giocatore sono stati riportati nelle ultime ore. La Juventus ha presentato un’offerta considerevole per il centrocampista portoghese, che dovrà decidere entro una data stabilita. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sulla cifra o sui dettagli dell’accordo. La decisione del calciatore è attesa nei prossimi giorni, in una fase decisiva della trattativa.

di Angelo Ciarletta Bernardo Silva, nuovi contatti tra Comolli e l’agente: sul piatto c’è un’offerta importante per il lusitano che deciderà il suo futuro in questa data. La Juve accelera per regalare a Luciano Spalletti il colpo dell’estate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero è in forte pressing su Bernardo Silva. Il portoghese ha ufficializzato l’addio al Manchester City, ma deciderà il suo futuro solo a maggio per restare concentrato sulla volata finale in Premier League. ULTIMISSIME JUVE LIVE Damien Comolli ha già mosso passi concreti con l’agente Jorge Mendes, proponendo un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro annui, cifre simili a quelle percepite dalla stella Kenan Yildiz.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva, nuovi contatti tra Comolli e l’agente: la Juve mette sul piatto un’offerta importante. Ecco quando deciderà il portoghese Notizie correlate Leggi anche: Bernardo Silva lascerà il City, ora è ufficiale. Contatti tra la Juve e Mendes: questa la proposta sul piatto Bernardo Silva Juve, i bianconeri rilanciano: sul tavolo del portoghese c’è già questa offerta, si attende la sua risposta! Ultimedi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero offrendo un accordo di tre anni e sfidando le rivali Le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Moretto - La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Bernardo Silva priorità assoluta della Juve: nuovi contatti e offerta monstre per convincere il portoghese!; La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa; Non solo il cervello di Bernardo Silva: la Juve cerca muscoli per il centrocampo. Juventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeriJuventus-Bernardo Silva: nuovi contatti con Mendes, il portoghese prende tempo ma apre ai bianconeri La Juventus accelera sul mercato e tiene viva la pista che porta a Bernardo Silva. tuttojuve.com Juventus su Bernardo Silva: nuovi contatti e piano ambiziosoJuventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti e strategia chiara per il colpo a zero. Il portoghese è la priorità del mercato estivo. europacalcio.it #DiLivio a Radio Bianconera: “Con #Alisson Becker, #Bernardo Silva e Robert #Lewandowski, la #Juventus lotterebbe per lo #Scudetto. Servono giocatori forti: Alisson è un portiere di livello assoluto, Bernardo è un fenomeno e, anche se non è più g - facebook.com facebook I nomi sul taccuino della Juve oltre a Bernardo Silva, sono: Lewandowski e Goretzka (su cui c’è forte il Milan). Spalletti ha chiesto leadership ed esperienza [Romeo Agresti] x.com