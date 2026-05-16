Recentemente si è parlato di un possibile trasferimento di un centrocampista dal valore internazionale in una squadra di Serie A. Secondo alcune fonti, il giocatore avrebbe lasciato il suo club attuale e potrebbe approdare in Italia, aprendo nuove prospettive per il mercato locale. La trattativa sembrerebbe in una fase avanzata e si discute anche di possibili accordi economici e dettagli contrattuali. La notizia ha destato entusiasmo tra i tifosi, in attesa di sviluppi ufficiali.

Vlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEO L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro: «Voglio continuare a giocare ai massimi livelli. Ho una preferenza. Vedremo cosa succederà» Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, Moretto fa sperare i tifosi bianconeri: «Ha dato apertura all’Italia»

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BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO

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La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit

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