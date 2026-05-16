Bernardo Silva alla Juve Moretto fa sperare i tifosi bianconeri | Ha dato apertura all’Italia
Recentemente si è parlato di un possibile trasferimento di un centrocampista dal valore internazionale in una squadra di Serie A. Secondo alcune fonti, il giocatore avrebbe lasciato il suo club attuale e potrebbe approdare in Italia, aprendo nuove prospettive per il mercato locale. La trattativa sembrerebbe in una fase avanzata e si discute anche di possibili accordi economici e dettagli contrattuali. La notizia ha destato entusiasmo tra i tifosi, in attesa di sviluppi ufficiali.
Vlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEO L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro: «Voglio continuare a giocare ai massimi livelli. Ho una preferenza. Vedremo cosa succederà» Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO
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Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che…». Importante confermadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che…».
Se è vero che Comolli sta trattando Bernardo Silva di persona, me lo immagino già: entra nella stanza, guarda il portoghese e gli fa: Bernardo, perché dovrei prenderti alla Juve? Convincimi. Silva sorride, appoggia i gomiti sul tavolo e risponde: Vá cagar. x.com
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