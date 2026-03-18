Un'indiscrezione circolata nelle ultime ore riguarda un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. Secondo quanto riferito da un giornalista, ci sarebbe una forte possibilità che il centrocampista portoghese approdi in bianconero. La notizia genera attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che.». Importante conferma sulla pista che porta al portoghese. Il futuro di Bernardo Silva è uno dei temi più caldi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il fantasista portoghese, pilastro del Manchester City di Guardiola, si libererà a parametro zero a giugno, scatenando una vera e propria asta internazionale che coinvolge i top club europei e diverse realtà extra-europee. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus è in prima fila e sta studiando con estrema attenzione la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che…». Importante conferma

Articoli correlati

Vicario alla Juve? Moretto assicura: «Non tutti convinti nel club. Vogliono un profilo superiore»di Redazione JuventusNews24Vicario alla Juve? Moretto assicura: «Non tutti convinti nel club.

Bernardo Silva Juve, ecco la condizione necessaria per arrivare alla stella portoghesedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, ecco la condizione necessaria per arrivare alla stella portoghese che non rinnoverà col Manchester...

Bernardo Silva alla Juventus, Vlahovic all’Inter

Una raccolta di contenuti su Bernardo Silva

Temi più discussi: Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Conceicao: Bernardo Silva alla Juve? Tutti lo vorrebbero, ma per ora non ne abbiamo parlato; Juventus, Conceiçao: Champions? Noi più forti di Roma e Como; Conceicao: Champions, solo Juve. Spalletti ci fa felici! Se Bernardo Silva chiede rispondo così.

Bernardo Silva può lasciare il Manchester City, Juventus in poleBernardo Silva può lasciare il Manchester City, Juventus in pole Bernardo Silva è pronto a diventare uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Il centrocampista ... tuttojuve.com

Bernardo Silva Juventus, Comolli è in corsa per il centrocampista portoghese. Tutte le news sul possibile colpo a parametro zeroBernardo Silva Juventus, Damien Comolli è in corsa per il fuoriclasse del Manchester City, pronto a lasciare il club a parametro zero La Juve accelera sul mercato dei parametri zero per garantire a Lu ... juventusnews24.com

Il City ci prova, ma non riesce a ribaltare la sfida di andata La squadra di Pep Guardiola, in 10 dal 20’ per l’espulsione di Bernardo Silva, prova la rimonta, ma non va oltre l’1-1. Al gol di Vinicius risponde Haaland, ma il risultato della sfida di andata condann - facebook.com facebook

Il risultato della sfida di andata condanna il Real. Alla rete di Vinicius risponde Haaland, ma il City - in 10 dal 20’ per l’espulsione di Bernardo Silva - non riesce a ribaltare il match Nel finale Vinicius sigla la rete del 2-1 #Corrieredellosport #CityReal x.com