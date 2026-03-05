Incidente a Torino Lingotto | scontro tra auto e bus all' incrocio nessun ferito ma disagi per gli utenti

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo 2026, un incidente si è verificato all’incrocio tra via Pannunzio e via Casorati, di fronte alla stazione ferroviaria Lingotto a Torino. Un veicolo e un autobus sono entrati in collisione senza che ci siano feriti, ma si sono registrati disagi per gli utenti della zona. La polizia è intervenuta per gestire la situazione.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo 2026, all'incrocio tra via Pannunzio e via Casorati a Torino, proprio davanti alla stazione ferroviaria Lingotto. A scontrarsi sono stati un'auto Volkswagen T-Cross e un bus della linea 18 Gtt. Non vi sono stati feriti e tutto si è limitato al disagio per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito il primo intervento, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Gtt. Chiaramente vi sono stati disagi per i passeggeri, che hanno dovuto attendere che passasse un altro mezzo pubblico. L'incrocio è regolato con un segnale di precedenza per i mezzi che arrivano dalla stazione e si presume che quindi non sia stato rispettato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

