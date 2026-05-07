Bergamo spaccata da Tiziana Fausti | prima prendono le misure a spanne e poi spaccano la vetrina con l’auto In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto video

Due uomini hanno rubato oltre 50 borse in meno di due minuti, rompendo una vetrina con un’auto ariete. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti in cui i due si avvicinano alla vetrina, ne prendono le misure con le braccia e poi la colpiscono con il veicolo. Il fatto si è verificato in una zona di Bergamo, e le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

IL FURTO. Nelle foto tratte dalle telecamere di sorveglianza si vedono i due ladri che con le braccia prendono le misure della vetrina e poi la infrangono con un’auto ariete. Il colpo verso le 5 di giovedì 7 maggio. Una vetrina sfondata, qualche manichino per terra e l’area delimitata dai nastri della scientifica, è lo scenario che si sono trovati di fronte, nella mattinata di giovedì 7 maggio, i passanti che transitavano sotto il porticato del Sentierone, in pieno centro a Bergamo. Preso di mira, ancora una volta, il negozio di Tiziana Fausti. Il raid è stato rapidissimo, in poco più di 120 secondi due ladri sono penetrati all’interno del negozio rubando dalle 50 alle 70 borse di marca e poi sono fuggiti prima dell’arrivo della sorveglianza e delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, spaccata da Tiziana Fausti: prima prendono le misure «a spanne» e poi spaccano la vetrina con l’auto. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Leggi anche: Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse