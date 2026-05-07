Bergamo spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba | vetrina infranta In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto video

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, un negozio nel centro di Bergamo è stato preso di mira da un furto. La vetrina è stata infranta e all’interno sono state sottratte oltre 50 borse in appena due minuti. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno transennato il portico e avviato le indagini con l’ausilio della scientifica. La scena si trovava su piazza Vittorio Veneto.

IL FURTO. Vetrina in frantumi e porticato transennato su piazza Vittorio Veneto per le indagini della scientifica nella mattinata di giovedì 7 maggio in pieno centro a Bergamo. L’ultimo colpo il 24 gennaio del 2025 messo a segno utilizzando un’auto ariete. Preso di mira, ancora una volta, il negozio di Tiziana Fausti. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine. All’alba di giovedì 7 maggio vetrina sfondata e merce rubata. Sul posto la polizia scientifica per le indagini. Lo spazio antistante al negozio saccheggiato è stato delimitato dai nastri della polizia scientifica che sta procedendo alle indagini per ricostruire quanto successo verso le 5.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Notizie correlate Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateBergamo, 7 maggio 2026 – Un’altra spaccata, la notte tra mercoledì e giovedì, ai danni del negozio Tiziana Fausti, preso di mira dai ladri nel cuore... Sfasciata nella notte la vetrina del negozio Tiziana Fausti a Bergamo: rubate circa 70 borse di lussoDue ladri questa notte avrebbero sfondato la vetrina del negozio di lusso Tiziana Fausti, sul Sentierone, a Bergamo. Approfondimenti e contenuti Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/videoVetrina in frantumi e porticato transennato su piazza Vittorio Veneto per le indagini della scientifica nella mattinata di giovedì 7 maggio in pieno centro a Bergamo. ecodibergamo.it Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse di lussoLa spaccata all'alba di giovedì 7 maggio. Due ladri, con volto coperto e guanti, si sono creati un varco per il negozio facendo pressione sul vetro con una Cinquecento ... bergamonews.it