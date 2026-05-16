Nella mattinata di sabato 16 maggio, all’incrocio tra via Corridoni e via Martinella a Bergamo, si è verificato un incidente tra un’auto e un tram. Una Ford station wagon è entrata in collisione con il tram Teb, provocando temporanei disagi alla viabilità. Dopo le prime verifiche, la circolazione è tornata regolare intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

LO SCHIANTO. Incidente nella mattinata di sabato 16 maggio all’incrocio tra via Corridoni e via Martinella, dove una Ford station wagon si è scontrata con un tram Teb. Nessun ferito, alle 13 la linea del tram è stata ripristinata, alle 13.30 riaperta anche la strada. Incidente in via Corridoni nella mattinata di sabato 16 maggio sulla tratta della Teb. Un’auto, una station wagon Ford Focus, non avrebbe rispettato il rosso del semaforo: proveniva da via Martinella è l’impatto è stato inevitabile. Sulla macchina un uomo con una bambina: fortunatamente non sono rimasti feriti nè ci sono feriti sul tram. Sul posto è comunque arrivata l’ambulanza e la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, auto contro il tram in via Corridoni: viabilità regolare dalle 13.30 - Foto

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