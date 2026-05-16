Auto si schianta contro un tram a Bergamo per un semaforo rosso ingorato | illesi un 53enne e la figlia di 9 anni

Il 16 maggio a Bergamo, un'auto si è scontrata contro un tram durante la mattina. L’incidente è avvenuto mentre il veicolo ha attraversato un semaforo rosso, ignorandolo. A bordo dell’auto c’erano un uomo di 53 anni e la sua figlia di 9 anni, entrambi sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non si sono verificati feriti o danni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

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