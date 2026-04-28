Incendio in via San Giovanni Bosco a Bergamo | evacuate 13 persone strada riaperta alle 16.30 - Foto e video

Da ecodibergamo.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, un incendio si è sviluppato in via San Giovanni Bosco a Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, che hanno evacuato temporaneamente 13 persone. La strada è stata riaperta al traffico alle 16.30, dopo aver messo in sicurezza l’area. Sono state diffuse foto e video dell’accaduto.

MALPENSATA. Allarme nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, vigili del Fuoco in azione con cinque mezzi. Nessun ferito, la strada è stata chiusa e sono 13 le persone evacuate: quattro di queste sono state accompagnate in ospedale per accertamenti sanitari. Incendio nella tarda mattinata di martedì 28 aprile, in un edificio residenziale di via San Giovanni Bosco 31, a Bergamo. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile, rendendo necessario un rapido e massiccio intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 ed è proseguito fin dopo le 16. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con cinque mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della copertura dell’edificio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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